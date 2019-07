Jerónimo de Sousa defendeu que o voto na CDU (PCP/PEV) nas legislativas de 06 de outubro é a maneira de assegurar que não se retrocede e de se conseguir novos avanços em matérias como o salário mínimo, as propinas e a gratuitidade dos manuais escolares, em que apontou "hesitações" ao PS.

O PCP é pela "defesa da escola pública, gratuita e de qualidade" e pela "garantia de um ensino superior que elimine desequilíbrios e injustiças com o fim dos exames nacionais de acesso e a redução progressiva dos 'numerus clausus'", referiu.

Por outro lado, Jerónimo de Sousa salientou que a CDU tem nas suas listas "jovens nos lugares mais destacados".

O secretário-geral do PCP deu como exemplo o círculo de Lisboa, no qual é cabeça de lista, onde "dois jovens com menos de 30 anos, mas já com provas dadas", Alma Rivera e Duarte Alves, "são o segundo e o terceiro candidatos" - lugares que há quatro anos foram ocupados por Rita Rato e Miguel Tiago.