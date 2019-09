Na atual legislatura, "o PS não mudou de política, de conceção, foram as circunstâncias que mudaram, foi o facto de na Assembleia da República existir uma nova correlação de forças", frisou.

Entre os avanços, que "não estavam nos programas do PS e do Governo PS" e foram alcançados "com um PS contrariado", Jerónimo de Sousa destacou o aumento extraordinário das pensões e reformas e a gratuitidade dos manuais escolares até ao 12.º ano.

"Sabemos que é insuficiente, que é limitado, temos essa consciência", mas "valorizamos muito o que se conseguiu", apesar de haver "quem ache que são trocos, que não vale nada", disse, referindo que "só quem vive muito bem e tem a barriga cheia é que não entende a importância para as famílias, os trabalhadores e o povo destes avanços que foram alcançados".

Jerónimo de Sousa disse que o PCP tem "claramente uma opção: continuar a senda de avanços e de consolidação daquilo que foi conquistado, com propostas concretas", como creche gratuita com responsabilidade do Estado para crianças até aos três anos e a valorização dos salários, que é "uma questão de emergência nacional".

Por isso, "o reforço da CDU" em votos e deputados eleitos na Assembleia da República "é uma questão fundamental", sublinhou.

No almoço em Aljustrel, Jerónimo de Sousa já tinha pedido o "reforço" da CDU, "num quadro em que mais uma vez se ouvem as aves agoirentas a falar do fim do PCP, da CDU".

"Desiludam-se e aprendam o seguinte: uma causa nunca morre enquanto existir quem a defenda", disse.