“Nesta campanha, não podíamos homenagear melhor o nosso fundador do que recordar essa nossa marca: só nós mesmos, no campo da direita e centro direita, dizemos que não queremos o socialismo”, afirmou Lobo Xavier, numa crítica implícita ao PSD, num comício de campanha do CDS às legislativas de domingo transformado em jantar para homenagear o fundador Freitas do Amaral, em Gondomar, Porto.

“Ainda vamos a tempo, ainda vamos ter surpresas”, desejou o ex-líder parlamentar centrista, numa referência aos resultados das eleições de domingo.

Lobo Xavier fez um forte ataque, direta e indiretamente ao PS e às esquerdas, afirmando que hoje, como há 45 anos, os militantes não querem o socialismo.

E não querem o socialismo, enumerou, porque “põe o Estado e a ideologia à frente das pessoas”, porque “prefere cuidar do aparelho do Estado em lugar de cuidar de todos”, “mete as famílias no Governo” e “cobra impostos altos em troca de maus serviços”.

Olhando para trás, para julho de 1974, confessou que foi depois de ter ouvido pela rádio a apresentação do partido, pela voz de Diogo Freitas do Amaral, que decidiu filiar-se no CDS, que se apresentou como um “partido democrata-cristão, semelhante aos do cento e norte da Europa, fiel à democracia liberal, europeísta, com aspirações de progresso e justiça”.