O representante da República na Região Autónoma da Madeira, Irineu Barreto, apelou hoje ao voto “para bem da autonomia” e disse ter informações de que a afluência às urnas estava a ser maior do que em 2015. A afluência dos eleitores às urnas nas eleições legislativas regionais da Madeira era de 20,97% até às 12:00, de acordo com a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Paulo Rascão | MadreMedia