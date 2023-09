O PS/Madeira diz que “vai aguardar com serenidade” os resultados das eleições regionais de hoje, após terem sido recebidas as projeções na sede do partido, ainda sem militantes visíveis, mas com jornalistas concentrados na sala das declarações.

Sérgio Gonçalves, cabeça de lista do Partido Socialista (PS) e candidato a deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, fala aos jornalistas esta manhã quando exercia o seu direito de voto na freguesia de Santa Luzia, no Funchal, Madeira, 24 de Setembro de 2023. HOMEM DE GOUVEIA/LUSA © 2023 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.