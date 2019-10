Segundo a fonte judicial o MP "já instaurou um processo de inquérito para apurar as suspeitas denunciadas na participação".

A mesma fonte especificou que a queixa-crime contra o deputado social-democrata foi formalizada, no dia 03 de outubro, cerca das 17:00 e registada, no MP no dia seguinte".

No domingo, em declarações à Lusa, o advogado Jorge Nande, de Monção afirmou ter apresentado uma queixa-crime contra o deputado do PSD, por alegadas falsas presenças durante o seu primeiro mandato na Assembleia da República, entre 2011 e 2015.

"A queixa-crime foi formalizada através de correio eletrónico MP de Viana do Castelo. Apresentei a queixa-crime como cidadão indignado com este tipo de caso que deixa transparecer que a Assembleia da República é um antro de falsificações", afirmou.

Na altura, a Lusa contactou Eduardo Teixeira que disse desconhecer qualquer queixa-crime com esse teor.

Militante do PSD desde 2010, Jorge Nande lamentou que "dois dos três deputados eleitos no domingo pelo distrito de Viana do Castelo estejam envolvidos em casos de falsas presença no plenário".

Jorge Nande referia-se à número dois da lista do PSD pelo Alto Minho, Emília Cerqueira, deputada desde 2015, natural de Arcos de Valdevez e reeleita nas eleições legislativas de domingo.

Na origem da queixa-crime agora formalizada por Jorge Nande estão alegadas falsas presenças do recém-eleito deputado Eduardo Teixeira que, "entre os anos de 2013 e 2017, exerceu funções, em simultâneo, de vereador, sem competências delegadas, na Câmara de Viana do Castelo, eleito pela lista do PSD".

"Das atas das reuniões da Câmara de Viana do Castelo, em confronto com as listas de presenças de deputados na assembleia da república (plenário), resulta que, pelo menos, nos dias 05 e 12 de dezembro de 2013, 23 de janeiro, 06 e 20 de 26 de fevereiro, 06 de março, 03 e 16 de abril, 29 de maio e 26 de junho, assim como em 20 de novembro de 2014, 08 de janeiro, 05 de fevereiro, 16 de abril e 28 de maio, 2015 conseguiu estar presente, em simultâneo, nas reuniões do órgão câmara municipal, no Passeio das Mordomas da Romaria, em Viana do Castelo e, no Palácio de São Bento, em Lisboa", refere a queixa-crime.