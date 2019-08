"As realidades são diferentes e as votações no passado demonstram isso. Já tivemos regionais e nacionais no mesmo ano, com poucos meses de diferença e com resultados bastante díspares", recordou, vincando que, por isso, o partido está a trabalhar apenas com "propostas orientadas para a realidade regional".

Emprego, ambiente, combate à pobreza, saúde e educação são os setores onde o BE coloca o foco, realçando a necessidade de criar serviços públicos "acessíveis para todos".

"Entendemos que os recursos que existem [na Madeira] são apropriados por uma elite, um punhado de famílias, e a riqueza que é gerada não chega a toda a gente", disse, defendendo a urgência de "desmantelar esta teia de interesses" para que haja "oportunidades para toda a gente".

"Se as coisas correrem mal na Madeira, os senhores podem facilmente continuar os seus negócios fora daqui, mas a esmagadora maioria da população não tem como subsistir", alertou.

o candidato bloquista destacou, por outro lado, a necessidade de apostar na reflorestação da ilha da Madeira, considerando que o aspeto ambiental da questão, bem como o facto de a floresta, nomeadamente a laurissilva, que é património mundial da UNESCO, ser o "maior ativo turístico" do arquipélago.

Paulino Ascensão é o atual coordenador do Bloco de Esquerda na Madeira e ex-deputado à Assembleia da República, sendo militante do partido desde 2014. Tem 47 anos, é licenciado em Economia e técnico superior na Câmara do Funchal.

* Duarte Caires (texto) e Homem de Gouveia (fotos), da agência Lusa