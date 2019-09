O partido entende ser necessário retirar privilégios aos políticos, emagrecer o poder do Estado e distribuir riqueza ao invés de aumentar impostos, para que a população tenha melhores condições de vida e mais acesso aos serviços públicos.

Na região, considerou, os dinheiros públicos são usados para “sustentar subsídiodependentes” que dão votos ao poder instituído, para levar funcionários públicos a fazerem campanha a favor dos “grandes” e para alimentar “esquemas de corrupção”.

“Isto não é democracia. Esta democracia tem de acabar, está podre. Temos de libertar a Madeira e Portugal, temos de ter uma nova democracia”, apelou o CHEGA.

A candidatura contestou a ausência de um ‘plafond’ máximo para as campanhas eleitorais, pela desigualdade criada na divulgação das ideias e dos programas das várias listas.

“A Região Autónoma da Madeira é bem o exemplo disso: uns em 15 dias vão gastar quase 400 mil euros, outros abaixo dos 1.000 euros […]. Uns estão na reta de partida com um Porsche e outros com um velho Fiat 600”, lamentou.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem em 22 de setembro, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta – com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.