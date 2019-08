"Falta completamente ideologia, até porque, na nossa perspetiva, os dois principais partidos são da mesma área ideológica - social-democrata, socialista - não vejo diferenças nenhumas nisso", realçou.

O cabeça de lista da Iniciativa Liberal esclareceu que o partido é formado por pessoas "situadas ao centro e mais inclinadas para a direita", mas garantiu que não se trata de um "fragmento" da direita, constituindo antes um "reaparecimento do liberalismo".

"Para ganharmos as eleições regionais temos de ter, pelo menos, 24 deputados [número que garante a maioria absoluta] e obviamente que essa é sempre a perspetiva", realçou, afirmando que "ninguém pode ir para uma eleição sem pensar que tem o melhor programa, as melhores pessoas e as melhores soluções".

Nuno Morna, que tem 58 anos e é técnico de informação e comunicações aeronáuticas, mas também ator, encenador e promotor cultural, assume, no entanto, que o partido é igualmente "realista".

"Podemos dizer agora, e são poucos os partidos que o podem dizer, que vamos ter o melhor resultado de sempre nas eleições regionais [porque é a primeira vez] e gostávamos muito de ter um grupo parlamentar na Assembleia Legislativa", disse.

Nesse caso, a Iniciativa Liberal admite viabilizar acordos para aprovar leis liberais, mas não equaciona participar em coligações para autorizar governos minoritários.

"A nossa preocupação é só uma: criar as condições para que, no dia 22 de setembro, elejamos um grupo parlamentar, o resto logo se verá", salientou.

Nuno Morna indicou, por outro lado, que o partido vai apresentar ao eleitorado madeirense 180 propostas para transformar a região autónoma, entre as quais a criação de um sistema fiscal próprio e com redução de impostos, a aposta na economia do mar, no ambiente e na educação, bem como no setor da saúde, onde privilegia a manutenção das infraestruturas existentes em vez da construção de novas unidades.

"Mais vale manter aquilo que temos do que andar a construir e a ‘betonizar' cada vez mais a Madeira, esquecendo que tudo aquilo que se constrói depois temos que manter", alertou.