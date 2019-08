“O objetivo do JPP é manter ou crescer”, disse o cabeça de lista, Élvio Sousa, numa entrevista à agência Lusa a propósito das eleições legislativas regionais, marcadas para 22 de setembro.

O candidato criticou a divulgação de “vencedores antecipados com base em estudos de opinião ou sondagens”, apontando que “basta confrontar com dados concretos pós eleitorais para chegar à conclusão que estes não são totalmente fiáveis”.

O também arqueólogo madeirense defendeu que “um governo de não maioria é um governo com maior pluralidade e maior capacidade de resolver os problemas da população”.

A posição do partido em relação ao PSD é “muito clara”, disse, insistindo que os sociais-democratas são o principal “adversário político” do JPP, pelo exclui “qualquer hipótese” de coligação com o partido que suporta atualmente o Governo Regional.

Mas, o partido também “não está interessado em entendimentos com o PS ou outro partido qualquer”, nem pretende “dar carta branca” aos socialistas, porque não está na génese do JPP “qualquer assalto ao poder”, já que, afirmou, o partido se posiciona “cada vez mais distante do arco da governação”.

Se a necessidade de uma coligação surgir, o cabeça de lista enfatizou que “aquilo que vai suceder num período pós eleitoral é a consulta da população, por diversas formas, dos órgãos do partido e depois é a consciência coletiva que vai prevalecer”.