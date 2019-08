"Está na altura certa para mudar, para haver uma mudança positiva. Agora mais vale somar do que subtrair. Aqui é que está o grande ganho", disse em entrevista à agência Lusa, realçando, como exemplo, que o país registou "mais capacidade económica" com o governo da geringonça (PS, com apoio parlamentar do Bloco de Esquerda, PCP e PEV).

O candidato criticou o "currículo de quarenta anos de governação" do PSD no arquipélago da Madeira, considerando que conduziu à "perda da autonomia".

"A Madeira neste momento perdeu a autonomia e a gente tem de ganhá-la. Perdemos a continuidade territorial, perdemos imensa coisa. Temos de ir recuperar tudo o que é nosso, aquilo que conquistámos nos últimos quarenta anos", salientou.

Filipe Rebelo sublinhou que o objetivo do PDR, partido que integra a coligação Confiança, que governa a Câmara Municipal do Funchal, juntamente com o PS, BE e Nós, Cidadãos!, é agora ter assento na Assembleia Legislativa da Madeira.

Nesse caso, o partido está disponível para estabelecer coligações e acordos com qualquer força partidária menos com o PSD, que detém a maioria absoluta - 24 deputados num total de 47.

O parlamento regional conta com representantes de sete partidos - PSD, CDS-PP, PS, JPP, BE, PCP, PTP - e ainda um deputado independente.