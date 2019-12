Eduardo Cabrita falava na sede do ministério, em Lisboa, na cerimónia de condecoração de elementos das embaixadas de Espanha, França e Reino Unido e de um oficial da Polícia Nacional de Espanha pelos serviços prestados em termos de cooperação com Portugal.

O Reino Unido foi hoje a votos em eleições legislativas antecipadas, convocadas pelo Governo liderado pelo conservador Boris Johnson para tentar desbloquear o impasse criado no parlamento sobre o processo de saída do país da União Europeia, o chamado 'Brexit'.

Para o ministro da Administração Interna, "independentemente de existir ou não 'Brexit'", o Reino Unido "continuará na Europa" e "a ser um parceiro de Portugal" em matéria de "segurança interna".

Eduardo Cabrita espera que a saída do Reino Unido da União Europeia, a efetivar-se, "seja tão suave quanto possível".

O Partido Conservador, do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tenta nas eleições de hoje recuperar uma maioria absoluta, perdida devido a expulsões e deserções de deputados insatisfeitos com o rumo do 'Brexit' e também devido ao desentendimento com o aliado Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte.

No lado oposto, o Partido Trabalhista lidera a oposição na tentativa de travar o acordo negociado por Johnson com Bruxelas para completar o processo de saída da União Europeia até 31 de janeiro, prometendo renegociar os termos e submeter o resultado a referendo.

Na sua intervenção, o ministro da Administração Interna salientou que as condecorações hoje atribuídas pelo Estado português traduzem a "cooperação exemplar na segurança", nomeadamente em termos de formação e prevenção de riscos, entre Portugal, Espanha, França e Reino Unido e que a Europa é um "espaço de liberdade, segurança e justiça" e de "partilha de valores democráticos".

Antonio Calzado Santiago, conselheiro do Interior da Embaixada de Espanha, Marina Lebreton, adida de Segurança da Embaixada de França, e Rebekah Bayliss, secretária política da Embaixada do Reino Unido, foram agraciados com a Medalha de Mérito "Liberdade e Segurança na União Europeia".

Avelino García Lopez, inspetor-chefe da Polícia Nacional de Espanha, recebeu a Medalha de Prata de Serviços Distintos.