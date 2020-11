Num vídeo enviado à comunicação social e divulgado nas redes sociais do partido, João Cotrim Figueiredo explicou que “a Iniciativa Liberal nos Açores chegou a acordo com o PSD regional para viabilizar uma solução de Governo”, remetendo os detalhes do acordo para uma conferência de imprensa, na terça-feira, do deputado regional e coordenador do partido nos Açores, Nuno Barata.

“Não pedimos cargos, não pedimos privilégios, pedimos medidas que beneficiassem os açorianos. E mantivemos a liberdade”, sintetizou.

Assim, de acordo com o líder liberal, o partido manteve “a liberdade de votar contra quaisquer medidas que sejam propostas seja por quem for e que vão contra as convicções liberais ou aquilo que seja o mais elementar bom senso”.

“Recusámos o nepotismo do PS, recusaremos o populismo do Chega”, comprometeu-se.

O entendimento da Iniciativa Liberal sobre o mandato conquistado, pela primeira vez, nas eleições regionais dos Açores foi “sobretudo o de acabar com 24 anos de hegemonia socialista naquele arquipélago”.

“Devemos usar esse mandato em benefício dos açorianos e por isso optamos por negociar com o PSD - e apenas com o PSD - um conjunto vasto, cerca de uma dúzia, de medidas em favor dos açorianos e que devem constar do programa do futuro Governo”, explicou.

As medidas acordadas, segundo com João Cotrim Figueiredo, são “muito diversas” e vão “desde privatizações a melhorias no transporte marítimo, transporte aéreo, na rede de energias renováveis”, passando ainda pelo “desagravamento fiscal e um conjunto de medidas para acabar com as listas de espera no setor da saúde”.

“Tudo em benefício dos açorianos”, sintetizou.

O deputado considera que esta “não é uma vitória para a Iniciativa Liberal”, mas sim “uma vitória para os açorianos que terão assim uma hipótese de ter uma vida melhor, com medidas mais liberais no programa do Governo”.

O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, foi sábado indigitado presidente do Governo Regional pelo representante da República, Pedro Catarino, na sequência das eleições de 25 de outubro.

O anúncio foi feito por Pedro Catarino em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, no final do segundo dia de audições aos partidos com assento na nova Assembleia Legislativa Regional, que terá, pela primeira vez, oito forças políticas.

O PS venceu as eleições legislativas regionais, mas perdeu a maioria absoluta, que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

O PSD foi a segunda força política mais votada, com 21 deputados, seguindo-se o CDS-PP, com três. Chega, BE e PPM elegeram dois deputados e Iniciativa Liberal (IL) e PAN um cada.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos têm 26 deputados, anunciaram esta semana uma coligação, mas necessitam de mais três mandatos para alcançar uma maioria absoluta.

Ao final da manhã de sábado, após ser recebido pelo representante da República, o líder regional dos sociais-democratas disse que já existiam acordos com Chega e IL.