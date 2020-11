O encontro, segundo o gabinete de Vasco Cordeiro, em nota enviada hoje à imprensa, decorrerá no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, às 11:00 horas locais (12:00 em Lisboa) de quarta-feira.

"Entre as várias matérias em análise com relevância para o processo de transição de governos, constarão os procedimentos a adotar para o acompanhamento permanente da situação da pandemia de covid-19 na Região Autónoma dos Açores", lê-se ainda na nota enviada à imprensa.

O representante da República no arquipélago, Pedro Catarino, indigitou no sábado o líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, na sequência das eleições de 25 de outubro, justificando a medida com o facto de a coligação PSD/CDS-PP/PPM (26 deputados) ter o apoio parlamentar do Chega (dois deputados) e do Iniciativa Liberal (um deputado), garantindo assim maioria absoluta no hemiciclo regional, com 29 dos 57 lugares.

No entanto, o PS venceu as eleições legislativas regionais, no dia 25 de outubro, mas perdeu a maioria absoluta, que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

A instalação da Assembleia Legislativa está marcada para 16 de novembro. Habitualmente, o Governo Regional toma posse, perante o parlamento, no dia seguinte.

Depois da tomada de posse, o programa do executivo terá de ser entregue na Assembleia Legislativa em 10 dias.