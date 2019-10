Durante a pequena intervenção, a número dois da lista por Lisboa do partido cumprimentou ainda o PS, "pela vitória que se avizinha".

Questionada sobre a possibilidade de um acordo com o PS, Inês Sousa Real realçou que o partido já afirmou ao longo da campanha a sua posição relativamente à integração ou não numa coligação (o porta-voz do PAN, André Silva, referiu que isso não estava nos planos do partido).

"O PAN está disponível para continuar a dialogar, tal como até aqui tem sido feito, para contribuir para o processo democrático. No demais, vamos aguardar tranquilamente o resto dos resultados desta noite, que certamente nos trarão ainda algumas surpresas", acrescentou.

Assim que foram conhecidas as projeções da RTP, às 20:00, ouviram-se aplausos e gritos de algumas dezenas de militantes que já se concentravam no Museu da Cidade.

Pouco depois, ergueram-se algumas bandeiras do partido e ouviu-se "Este é o momento/mais PAN no Parlamento", um grito já entoado no único jantar comício do partido durante a campanha, na quinta-feira.