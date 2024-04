As eleições, que já têm como candidato a líder parlamentar o secretário-geral do PSD Hugo Soares, vão decorrer entre as 14h00 e as 16h00, e estavam inicialmente marcadas para a próxima quarta-feira.

De acordo com o regulamento interno do grupo parlamentar, esta eleição tem de ser convocada "com oito dias de antecedência, para uma data que não ultrapasse o 24.º dia posterior ao início da sessão legislativa, salvo motivo de força maior".

Conhecida a lista de ministros do XXIV Governo Constitucional, são já seis os deputados da bancada do PSD que sairão para o Governo: o cabeça de lista por Lisboa e primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, o segundo e terceiro candidatos pela capital, Joaquim Miranda Sarmento e Ana Paula Martins, e os cabeças de lista por Faro, Miguel Pinto Luz, e por Coimbra, Rita Júdice.

Falta ainda conhecer o elenco de secretários de Estado do XXIV Governo, que tomarão posse na sexta-feira, e que poderá ainda causar mais alterações no grupo parlamentar do PSD.

As listas para a direção da bancada do PSD são subscritas por um mínimo de 5% dos deputados e apresentadas ao presidente do Grupo Parlamentar ou ao vice-presidente que o substituir até às 18:00 horas do segundo dia útil anterior ao da eleição.

Hugo Soares comunicou a sua candidatura a líder parlamentar – cargo que já ocupou entre julho de 2017 e fevereiro de 2018 – na primeira reunião da bancada da XVI legislatura, devendo substituir no cargo Joaquim Miranda Sarmento, que na terça-feira tomará posse como ministro de Estado e das Finanças.

No novo parlamento, o PSD terá 78 deputados (mais um que na anterior legislatura), o PS também 78 (menos 42), o Chega sobe para 50 parlamentares, a IL mantém os oito e o BE os cinco deputados, enquanto o PCP desce de seis para quatro. O Livre cresce de um para quatro e o PAN mantém a sua deputada. O CDS-PP regressa ao parlamento com dois deputados.