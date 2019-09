"O PS não está tão confortável como os comentadores e jornalistas dizem", advogou Rui Rio, falando esta noite perante militantes sociais-democratas em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

E concretizou: "Se estivesse [confortável] não precisava António Costa de inventar uma coisa que não só eu não disse, como não está no programa" do PSD às legislativas de 06 de outubro.

"É um sintoma que não está com aquela segurança que os comentadores dizem" e está até "mais consciente que os comentadores" sobre o sufrágio nacional do próximo mês, prosseguiu.

Já de tarde, e falando aos jornalistas em Rabo de Peixe, também na ilha açoriana, o líder social-democrata havia realçado que o PSD não fala no seu programa eleitoral na execução do TGV, mas no estudo de uma ligação mais rápida entre Porto e Lisboa, concluindo que António Costa se "deixou levar pelas notícias".