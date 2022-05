Uma comissária de bordo da SpaceX, empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, o homem mais rico do mundo, afirmou que Musk pediu a uma funcionária para "fazer mais" durante uma massagem, de acordo com uma queixa apresentada, escreve a Business Insider.

O fundador da SpaceX terá exibido o pénis, de acordo com as alegações feitas pela funcionária.

Depois de a mulher que acusa Musk ter reportado o incidente à SpaceX, a empresa pagou-lhe cerca de 250 mil dólares (aproximadamente 236 mil euros) com vista a selarem um acordo de confidencialidade - pagamento que terá ocorrido em 2018, dois anos depois do incidente (2016).

Em termos concretos, a comissária de bordo relatou que Musk, para além de lhe ter exposto o pénis ereto, também lhe tocou nas pernas sem consentimento e propôs oferecer-lhe um cavalo em troca de uma massagem erótica, de acordo com entrevistas e documentos obtidos pelo Insider.

O incidente foi relatado por meio de uma carta escrita por uma amiga da alegada vítima, em forma de apoio.

Os detalhes da história são extraídos da declaração, bem como de outros documentos, incluindo correspondência por e-mail e outros registos compartilhados com a comunicação social pela amiga.

O órgão de comunicação social entrou em contato com Musk para que este comentasse o caso, contudo o magnata de 50 anos respondeu apenas, via e-mail, que “essa história tem muito que se lhe diga".

"Se eu estivesse inclinado a envolver-me na prática de assédio sexual, seria improvável que esta fosse a primeira vez, em toda a minha carreira de 30 anos, que isso vem à baila”, escreve Musk.

As massagens são incentivadas pela SpaceX

A SpaceX dá uma importância especial às massagens e, em particular, em empregar massagistas como forma de brindar os executivos com um privilégio.

De acordo com a declaração, a comissária confidenciou à amiga que, após assumir o cargo de comissária de bordo, a mulher foi incentivada a tirar o curso de massagista para poder fazer massagens a Elon Musk.

"Eles encorajaram as pessoas a licenciarem-se como massagistas, mas através do próprio “bolso” dos funcionários, com seu próprio dinheiro", disse a amiga. "Eles insinuaram que ela voaria com mais frequência se fizesse isso porque seria capaz de fazer massagens apropriadas ao Elon.”

A SpaceX é uma empresa aeroespacial norte-americana fundada em 2002 por Elon Musk, que ajudou a inaugurar a era dos voos espaciais comerciais.