Em 2022, foram emitidas pelas atividades económicas da UE 3,6 mil milhões de toneladas de equivalente de dióxido de carbono (CO2e).

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, as atividades que mais emitiram GEE em 2022 foram a indústria transformadora e o fornecimento de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado, ambas com 745 milhões de toneladas de CO2e, representando 21% do total de gases com efeito de estufa libertados.

Seguem-se os agregados familiares (718 milhões de toneladas de CO2e, 20%), que são emissores de gases com efeito de estufa relacionados com o transporte, o aquecimento e outros fins.

Face a 2008, o primeiro ano para o qual há dados disponíveis, a maior queda relativa nas emissões de GEE registou-se no setor da exploração de minas e pedreiras (-40%), seguindo-se o do abastecimento de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado (-37%) e o da indústria transformadora (-28%).

As emissões de GEE dos agregados familiares, por seu lado, baixaram 16% entre 2008 e 2022.

O Eurostat indica ainda que, na maioria das atividades económicas, o dióxido de carbono foi gás com efeito de estufa mais libertado, com a agricultura, silvicultura, pesca e minas e pedreiras foram os setores em que as emissões de metano e óxido nitroso foram superiores às de CO2.