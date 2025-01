2024: A morte de Odair Moniz e a revolta dos bairros da periferia de Lisboa

O ano de 2024 ficou marcado pela morte de Odair Moniz, baleado por um agente da PSP na Cova da Moura, na Amadora, que desencadeou a revolta, nalguns casos acompanhada por distúrbios, em vários bairros da periferia de Lisboa.

As circunstâncias da morte do cidadão cabo-verdiano de 43 anos, residente no Bairro do Zambujal, também no concelho da Amadora, continuam por esclarecer, desconhecendo-se os resultados dos inquéritos abertos quer pela própria PSP, quer pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI).

Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), na madrugada de 21 de outubro, Odair Moniz, que seguia de carro, pôs-se “em fuga” após ver uma viatura policial e despistou-se no Bairro da Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, “terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca”.

Na operação, foram disparados quatro tiros e Odair Moniz morreu, pouco depois, no hospital.

O agente de 27 anos que o baleou foi constituído arguido, estando atualmente de baixa médica. Foi chamado pelo Ministério Público no dia 11, mas, segundo fonte judicial, optou por não prestar declarações, já que a defesa ainda não teve acesso ao processo.

À saída, o seu advogado indicou que havia uma arma branca no local do crime e, posteriormente, uma fonte judicial disse à Lusa que a arma foi apreendida pelas autoridades e consta do processo.

A associação SOS Racismo e o movimento Vida Justa têm contestado a versão policial e exigiram uma investigação “séria e isenta” para apurar responsabilidades, considerando estar em causa “uma cultura de impunidade” nas forças de segurança.

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, pediu à IGAI um inquérito “com caráter de urgência” sobre o que considerou ser um “infeliz incidente”, confiando que as forças de segurança “não são racistas ou xenófobas”. Também no âmbito do processo da IGAI o agente foi já notificado para prestar esclarecimentos.

Segundo a família de Odair Moniz, uns dias após a sua morte, a PSP entrou à força na sua casa no Zambujal, onde se cumpria o ritual do luto, causando danos psicológicos e materiais.

A polícia negou ter invadido a habitação, mas a família apresentou queixa contra o Comando Geral da PSP por crimes de abuso de poder, dano e violação de domicílio por funcionário.

A morte de Odair Moniz desencadeou incidentes em várias comunidades da Área Metropolitana de Lisboa, com autocarros, automóveis, motos e caixotes do lixo incendiados, dos quais resultaram em cerca de duas dezenas de detidos e pelo menos seis pessoas feridas, umas das quais com gravidade (o motorista de um autocarro). Já em novembro e dezembro, foram anunciadas novas detenções, com pelo menos quatro suspeitos a ficar em prisão preventiva.

O caso dividiu opiniões – como o demonstram as duas campanhas de angariação de fundos criadas, uma para a família de Odair Moniz, outra para o motorista ferido – e colocou na agenda o problema do racismo estrutural e sistémico, as condições de vida nos bairros e as políticas públicas implementadas nesses territórios, a relação entre as forças de segurança e as comunidades e as condições de atuação da própria polícia.

Em 26 de outubro, milhares de pessoas desceram a Avenida da Liberdade, em Lisboa, respondendo à manifestação convocada pelo movimento Vida Justa para homenagear o cidadão cabo-verdiano, denunciar a violência policial e clamar que “sem justiça não há paz”.

Uns dias depois, o Governo convocou associações representativas das comunidades da área de Lisboa “para dialogar” e ouvir as suas propostas de combate ao racismo e à violência policial.

Sem apresentar medidas concretas, o executivo prometeu apoios para habitação, saúde e educação, para melhorar a vida concreta das pessoas dos bairros.

Um mês após a reunião, as associações não tinham voltado a ser contactadas pelo Governo, o que as levou a denunciar o convite ao diálogo como “uma manobra política”.

Em 24 de novembro, três centenas de pessoas participaram na primeira Assembleia Popular do Bairros, organizada pelo Vida Justa em Lisboa e que aprovou um plano de ação incluindo a realização de um novo encontro, ainda sem data marcada.

Até lá, o movimento vai organizar uma Grande Marcha dos Bairros, durante os meses de março e abril de 2025, percorrendo os territórios da Área Metropolitana de Lisboa “com manifestações e ações políticas”.

O plano de ação aprovado defende o direito à habitação, o fim dos despejos e das denominadas Zonas Urbanas Sensíveis, e mais creches e espaços verdes nos bairros.

2024: Começa com protestos dos polícias e acaba com contestação dos bombeiros

Vários protestos dos polícias pelo aumento do subsídio de risco marcaram os primeiros meses de 2024, um ano que termina com uma forte contestação dos bombeiros sapadores por melhores condições salariais.

No início do ano, elementos da PSP e GNR protagonizaram vários protestos, tendo as reivindicações subido de tom com as baixas médicas apresentadas pelos polícias e a concentração espontânea junto ao Capitólio, em Lisboa, durante o debate para as eleições legislativas de 10 de março.

Manifestações em Lisboa e Porto, que foram consideradas as maiores de sempre ao reunirem mais de 20.000 elementos da PSP e da GNR, carros de patrulha parados, principalmente no comando de Lisboa, alegando os polícias que estavam inoperacionais e com várias avarias, foram outros protestos que só acalmaram com as eleições legislativas e a promessa do aumento do subsídio de risco.

Em julho, o Governo e os principais sindicatos da PSP e associações da GNR chegaram a um acordo em relação ao suplemento, que se traduziu num aumento faseado de 300 euros até 2026, passando de 100 para 400 euros.

Depois do anterior Governo socialista ter aumentado o subsídio de risco aos elementos da Polícia Judiciária, sindicatos da PSP e associações da GNR uniram-se e criaram uma plataforma para exigir um suplemento idêntico.

Mas não foi por iniciativa desta plataforma que os protestos ganharam força, mas sim de um agente da PSP, que no início de janeiro acampou em frente à Assembleia da República.

Os protestos, que foram organizados através de redes sociais, compreenderam igualmente vigílias à noite em frente ao parlamento e em várias cidades do país junto às câmaras municipais, bem como concentrações de polícias juntos às esquadras e postos.

Em fevereiro, cerca de uma centena de polícias apresentaram, quase em simultâneo, baixas médicas e faltaram ao serviço, nomeadamente ao policiamento de jogos de futebol. Apesar dos polícias não terem associado a formas de luta, o ato foi visto como um protesto concertado e levou à abertura de inquéritos pelas forças policiais, Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) e Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS).

A PSP instaurou 10 processos de inquérito, nove dos quais foram arquivados e um foi remetido à IGAI, que ainda não concluiu os três inquéritos em investigação. A IGAS prevê para este mês de dezembro o relatório sobre a emissão de baixas aos polícias destacados para três jogos de futebol organizados pela Liga Portuguesa de Futebol nos dias 03 e 04 de fevereiro.

O ponto alto dos protestos aconteceu a 19 de fevereiro, quando centenas de polícias concentraram-se junto ao cineteatro Capitólio, onde estava a decorrer um debate entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro nas legislativas, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, depois de uma manifestação que tinha juntado na Praça do Comércio cerca de 3.000 elementos da PSP e da GNR.

O Ministério Público arquivou o inquérito ao “cerco do Capitólio”, nome pela qual ficou conhecida a manifestação das forças de segurança, enquanto a PSP arquivou 39 dos 43 processos disciplinares, não existindo ainda uma decisão em relação a quatro.

Depois dos polícias terem abrandado com os protestos, após o acordo alcançado com o Governo, foi a vez dos bombeiros sapadores subirem de tom nas ações de luta, tendo já sido realizadas três manifestações desde outubro com rebentamento de petardos e lançamento de tochas, além de uma ocupação da escadaria da Assembleia da República.

Sempre fardados, os bombeiros sapadores manifestaram-se pela primeira vez a 02 de outubro junto do parlamento, onde queimaram pneus, rebentaram vários petardos e ocuparam a escadaria por completo durante algumas horas, apesar da ordem policial para descerem.

Embora de forma mais calma, a 25 de novembro os sapadores voltaram a manifestar-se, desta vez junto à sede do Governo para exigir a valorização da carreira, que dizem não ser revista há mais de 20 anos, e o aumento de subsídios como o de risco.

Um novo protesto voltou a realizar-se a 03 de dezembro, também junto à sede do Governo, enquanto os dirigentes sindicais se reuniam com a tutela. Esta reunião acabou por ser suspensa pelo executivo, que alegou falta de condições devido aos petardos e fumo.

As negociações entre bombeiros sapadores e Governo estão suspensas e desconhece-se quando são retomadas.

2024: Terminaram as greves, mas milhares de alunos continuaram sem aulas por falta de professores A recuperação do tempo de serviço marcou o ano de 2024, encerrando um período de sucessivas greves de professores, mas milhares de alunos continuaram sem aulas devido à falta de docentes, um problema que o Governo assumiu como prioridade. Há vários anos reivindicado pelos professores, o tempo de serviço congelado durante a ‘Troika’ tinha motivado em 2023 mais de 500 greves e manifestações que juntaram milhares de docentes, mas em janeiro, em vésperas de eleições legislativas antecipadas, adensavam-se as promessas eleitorais para recuperar os seis anos, seis meses e 23 dias. Foi uma das primeiras medidas para a Educação do novo Governo, que logo em abril iniciou negociações com os representantes dos professores. Cerca de um mês depois, é assinado com sete das 12 organizações sindicais o acordo que prevê a contabilização, ao longo de quatro anos, de 25% do tempo de serviço congelado, encerrando finalmente um período de intensa contestação. O fim das greves trouxe alguma tranquilidade às escolas, mas milhares de alunos começaram o ano letivo, em setembro, sem aulas por não terem professor atribuído a, pelo menos, uma disciplina. A resolução do problema foi assumida como prioridade pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação e, ainda em junho, é anunciado um programa para reduzir o número de alunos sem aulas, com 15 medidas que incluem, por exemplo, a possibilidade de os professores adiarem a entrada na reforma e de as escolas contratarem docentes que já estavam aposentados. Além do plano ‘+ Aulas + Sucesso’, o Governo criou um apoio de deslocação para os professores colocados em escolas carenciadas e lançou um concurso extraordinário que permitiu vincular 1.094 professores onde mais faltam docentes. O objetivo era chegar ao final do primeiro período com menos 90% de alunos sem aulas a, pelo menos, uma disciplina em relação a 2023/2024 e, em novembro, o Governo anunciou que esse objetivo tinha sido cumprido. As medidas permitiram reter e atrair para a profissão 5.612 professores, a maioria a estrear-se na escola pública, e apenas 2.300 continuavam sem aulas a uma disciplina desde o início do ano letivo, um número que, segundo o ministro Fernando Alexandre, comparava com os 20.887 alunos na mesma situação há um ano. Os dados, fornecidos pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, foram contestados pela oposição e, poucos dias depois, o ministério acabou por pedir uma auditoria aos números de 2023/2024 para esclarecer as diferenças. A somar à falta de professores nas escolas, o início do ano letivo foi também marcado por várias greves do pessoal não docente, que reivindicam melhores condições de trabalho e a valorização salarial. No âmbito do processo de descentralização, estes profissionais passaram a ser contratados pelas autarquias, mas é sobretudo ao Ministério da Educação que continuam a pedir respostas. A promessa de olhar para a situação dos não docentes foi feita no início do ano letivo e, em novembro, o ministro anunciou que o Governo vai propor a diferenciação de tarefas, para que alguns profissionais possam dedicar-se em exclusivo às funções educativas, mas afastou a criação de uma carreira especial. Foi também o ano em que se intensificou o debate sobre a digitalização nas escolas, com queixas sobre a forma como decorreram as provas de aferição digitais e falhas na preparação das provas nacionais do 9.º ano, que acabaram por realizar-se em papel. Ainda assim, o Governo decidiu manter as provas digitais até ao 9.º ano e manteve também os manuais escolares digitais, mas com a avaliação do impacto nas aprendizagens para decidir a continuidade do projeto-piloto no próximo ano. Pendente ficou também uma decisão sobre o uso de telemóveis nas escolas, depois de o ministério recomendar a proibição nos 1.º e 2.º ciclos, que será avaliada até ao final do ano letivo. 2024: SNS com uma nova organização, mas com os mesmos problemas crónicos O Serviço Nacional de Saúde (SNS) arrancou em 2024 com um novo modelo de organização e funcionamento, mas as dificuldades crónicas mantiveram-se ao longo do ano, obrigando o Governo a avançar com medidas de emergência. No início de abril, na sequência da entrada em funções do novo Governo, a farmacêutica Ana Paula Martins substituiu o médico Manuel Pizarro como ministra da Saúde e, antes do prazo prometido de 60 dias, apresentou o Plano de Emergência e Transformação na Saúde, composto por 54 medidas urgentes, prioritárias e estruturantes a implementar a curto, médio e longo prazo. A recuperação das listas de espera cirúrgicas de doentes com cancro e a criação da linha SNS Grávida foram duas das medidas com resultados mais visíveis do plano, o qual não foi, porém, suficiente para resolver um dos problemas crónicos do SNS: os constrangimentos no funcionamento e o encerramento parcial de serviços de urgência por falta de médicos para completar as escalas de serviço. À semelhança de anos anteriores, o verão de 2024 ficou marcado pela instabilidade nas urgências, principalmente nas de obstetrícia/ginecologia e pediatria, que levaram mesmo Ana Paula Martins a alertar que os gestores hospitalares tinham de garantir uma gestão eficaz dos recursos humanos, alegando que “não podia acontecer” o encerramento de 17 serviços como no último domingo de agosto. A falta de médicos de família, outro dos problemas crónicos do SNS nos últimos anos, oscilou ao longo de 2024, passando das 1.647.700 pessoas sem um especialista de medicina geral e familiar atribuído em janeiro para os 1.566.436 utentes no final de outubro. Ainda no que se refere aos médicos de família, o Governo aprovou em junho um decreto-lei que passou para as Unidades Locais de Saúde (ULS) a responsabilidade pelos concursos de novos especialistas, mas, perante atrasos que se verificaram nas colocações, recuou poucos meses depois e voltou a centralizar o recrutamento na Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). Já ao nível da organização, 2024 foi um ano de profundas mudanças no SNS, com a generalização no país de 39 ULS, cada uma a juntar numa gestão única os hospitais e os centros de saúde da sua área, e das Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo B, em que os profissionais de saúde são remunerados também em função do seu desempenho. Este novo modelo de funcionamento levou à extinção das Administrações Regionais de Saúde (ARS). Este ano o SNS assistiu também a mudanças em dirigentes de topo, desde logo na Direção Executiva, com a demissão em abril de Fernando Araújo, alegando que não queria ser obstáculo ao Governo nas políticas e nas medidas que considerasse necessárias implementar, e que foi substituído pelo médico militar António Gandra D´Almeida. No início do verão, foi a vez do então presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Luís Meira, apresentar a demissão, por “quebra de confiança na atual tutela”, devido ao processo de contratação do serviço de helicópteros de emergência. Para o lugar de Luís Meira, o Ministério da Saúde escolheu Vítor Almeida, mas o médico acabou por não aceitar o cargo dias depois. Perante essa recusa, foi nomeado interinamente o militar Sérgio Dias Janeiro, que teve de enfrentar, em novembro, uma crise que colocou em evidência a falta de recursos humanos no instituto. Duas greves em simultâneo - da administração pública e dos técnicos do INEM às horas extraordinárias – levaram à paragem de dezenas de meios de socorro e a atrasos significativos no atendimento das chamadas para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). A ministra da Saúde chamou a si competência direta do instituto que estava delegada na secretária de Estado da Gestão da Saúde e Sérgio Janeiro considerou ter condições para se manter no cargo, apesar de ainda não serem conhecidos os inquéritos abertos às mortes alegadamente associadas a falhas no socorro do INEM. A nível laboral, 2024 fica marcado por várias greves dos profissionais de saúde, que exigem a revisão das carreiras, a valorização salarial e medidas para reter a atrair profissionais para o SNS, outra das dificuldades crónicas do serviço, mas também por um acordo entre o ministério e uma plataforma de cinco sindicatos de enfermeiros, que prevê aumentos de 20% até 2027. Nesta reta final, o SNS prepara-se para mais um teste à capacidade de resposta dos hospitais para enfrentarem o aumento da procura provocado pelas infeções respiratórias próprias do inverno, a que se junta um tradicional período de férias dos profissionais de saúde.

2024: Madeira começa e termina ano com crise política e poderá ir novamente a votos

A Madeira começou 2024 com uma crise política, que deu origem a eleições antecipadas, em maio, e o Governo Regional do PSD poderá agora cair outra vez se a moção de censura apresentada pelo Chega for aprovada na terça-feira. No início do ano, o presidente do executivo, Miguel Albuquerque, reeleito em setembro de 2023, foi constituído arguido num processo sobre suspeitas de corrupção, abuso de poder, prevaricação e outros crimes, o que levou à sua demissão. Depois de um ano politicamente atribulado, com Albuquerque a ser reeleito líder do PSD/Madeira e a vencer novamente as regionais, mas sem maioria absoluta, 2024 termina com um novo acentuar da crise política que já havia começado em janeiro. Se os partidos mantiverem os votos anunciados, a moção de censura ao Governo Regional minoritário do PSD apresentada pelo Chega – justificada pelo partido com os processos judiciais envolvendo Albuquerque e quatro secretários regionais, constituídos arguidos em casos distintos - tem aprovação garantida e levará à queda do executivo, em funções há seis meses. Albuquerque foi constituído arguido no final de janeiro num inquérito em que estão em causa alegados favorecimentos de empresários pelo poder público, em troca de contrapartidas. O social-democrata, líder do Governo Regional desde 2015, acabou por se demitir, depois de o PAN retirar o apoio que permitia à coligação PSD/CDS-PP governar com maioria absoluta. Entretanto, em março, nas eleições internas do PSD/Madeira, derrotou Manuel António Correia e voltou a concorrer à presidência do executivo do arquipélago. Os sociais-democratas deixaram de ter neste mandato, pela primeira vez em tempo de democracia e autonomia, maioria absoluta na Assembleia Legislativa: no único acordo pós-eleitoral deste sufrágio, PSD (com 19 eleitos) e CDS-PP (dois) não conseguiram os 24 assentos necessários a uma maioria absoluta. O parlamento é também composto por 11 eleitos do PS, nove do JPP, quatro do Chega, um da IL e um do PAN. PS e JPP, com 20 deputados, ainda tentaram formar uma coligação, mas o representante da República, Ireneu Barreto, considerou que os dois partidos não tinham condições para apresentar uma alternativa de governo e indigitou Miguel Albuquerque como presidente do executivo. Em junho, o parlamento regional começou a discutir o Programa do Governo, mas a proposta acabou por ser retirada por Miguel Albuquerque por não ter condições de ser aprovada, atendendo a que PS, JPP e Chega, que em conjunto têm 24 deputados, já se tinham manifestado contra. Após novas negociações, o Chega, que recusava a ideia de viabilizar um executivo liderado por um presidente arguido, acabou por se abster na votação da nova proposta e também do Orçamento para este ano, aprovado em 17 de julho. Entretanto, em agosto, deflagrou na ilha da Madeira um incêndio rural de grandes dimensões que lavrou durante vários dias e contribuiu para reacender a tensão política na região. A gestão das operações foi contestada por vários partidos da oposição, incluindo o Chega, que na ocasião admitiu vir a apresentar uma moção de censura. Só mais de dois meses depois, em 06 de novembro, o partido decidiu avançar com a moção. O parlamento decidiu adiar a discussão para depois da discussão do Orçamento Regional, apesar de o Chega não ter concordado e de terem sido levantadas dúvidas, uma vez que o regimento da Assembleia Legislativa prevê que o documento seja apreciado até oito dias após a sua apresentação. As propostas de Orçamento e Plano de Investimentos para 2025 apresentadas pelo Governo da Madeira acabaram por ser rejeitadas, após a discussão na generalidade, no passado dia 09, com os votos contra de toda a oposição - PS, JPP, Chega, IL e PAN. Apenas PSD e CDS-PP votaram a favor. Este foi o primeiro Orçamento Regional alguma vez chumbado na Assembleia Legislativa da Madeira ao longo de quase 50 anos de autonomia. O chumbo não implica a demissão do executivo, mas significa que a região será governada em regime de duodécimos em 2025 ou até que novos documentos sejam apresentados e aprovados. Na terça-feira, dia 17, é votada a moção de censura e a sua aprovação implica a demissão do Governo Regional e a permanência em funções até à posse de uma nova equipa. PS, JPP, Chega e IL já anunciaram que votarão a favor. Tendo em conta que Miguel Albuquerque já assumiu que para o PSD/Madeira “só há uma solução” se a oposição “deitar o governo abaixo”, que é “devolver a voz ao povo madeirense”, a região autónoma deverá ir novamente a votos nos primeiros meses de 2025. Com a queda do executivo, o primeiro passo será do representante da República, Ireneu Barreto, que deverá chamar os partidos ao Palácio de São Lourenço. Contudo, a última palavra caberá sempre ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem competência para dissolver a Assembleia Legislativa. A haver eleições regionais, serão as terceiras no espaço de um ano e meio. 2024: Coligação de direita vence sem maioria absoluta as primeiras regionais antecipadas A coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu em 04 de fevereiro as primeiras legislativas regionais antecipadas da história da autonomia açoriana, mas ficou a três deputados da maioria absoluta, necessitando do apoio de alguns partidos para aprovar as suas propostas no parlamento. PSD, CDS-PP e PPM elegeram no total 26 deputados (43,56% dos votos), ficando a três da maioria absoluta, enquanto o PS, que é a segunda força no arquipélago, obteve 23 mandatos e o Chega cinco. O BE, a IL e o PAN elegeram um deputado regional cada, completando os 57 eleitos. Apesar de a coligação liderada pelo social-democrata José Manuel Bolieiro – chefe do Governo Regional desde o final de 2020 – ter vencido as eleições sem maioria absoluta, já conseguiu ver aprovados dois Orçamentos Regionais. O Plano e o Orçamento dos Açores para 2024 foram aprovados em maio na Assembleia Regional, após o sufrágio, com 31 votos a favor de PSD, CDS-PP, PPM e Chega, 25 abstenções de PS, IL e PAN e um voto contra do BE. Os documentos para 2025, apresentados e discutidos em novembro, tiveram votos a favor de PSD, CDS-PP, PPM e Chega e votos contra de PS, BE, IL e PAN. Em dezembro de 2023, após a quebra da ‘geringonça’ de direita e do chumbo do Plano e Orçamento Regional para este ano, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou a dissolução da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e marcou eleições regionais antecipadas. A proposta de Orçamento foi chumbada em 23 de novembro do ano passado na generalidade, com votos contra de PS, BE e IL e abstenções do Chega e do PAN, tendo recebido apenas votos favoráveis de PSD, CDS e PPM (que formaram governo após as eleições de 2020 e só este ano concorreram juntos) e do deputado independente Carlos Furtado, ex-Chega. Nessa legislatura que não chegou ao fim, o executivo de Bolieiro deixou de ter apoio parlamentar maioritário desde que um dos dois deputados eleitos pelo Chega se tornou independente e o deputado da IL rompeu com o acordo de incidência parlamentar, em março, mantendo-se apenas o acordo com o deputado único do Chega. Nas eleições deste ano, o PS, que recandidatou o antigo presidente do Governo Regional Vasco Cordeiro, ficou em segundo lugar (37,18% dos votos) e o Chega, com a candidatura do líder regional José Pacheco, ficou em terceiro (9,51%), com mais três eleitos do que nas eleições de 2020. O BE candidatou o líder regional António Lima, o único eleito do partido (2,63%), que assim perdeu um parlamentar em relação às últimas regionais. A IL manteve o deputado Nuno Barata, que tinha sido eleito em 2020, tendo alcançado 2,22% dos votos, tal como o PAN, que recandidatou Pedro Neves e obteve 1,71% dos votos. A campanha eleitoral ficou marcada pela presumível integração do Chega no Governo Regional, pelos partidos da oposição, que por várias vezes desafiaram Boleiro a esclarecer o assunto. O social-democrata sempre negou e, a certa altura, disse mesmo que a possibilidade não se colocava, o que, de facto, se verificou. Mantêm-se, contudo, críticas à relação da coligação com o Chega, incluindo sobre as negociações para o Orçamento Regional, que José Pacheco descreveu como “muito positivas”, fazendo depender o seu voto da viabilização das propostas de alteração. Uma das reivindicações foi o cumprimento de uma resolução (sem força de lei) que o partido apresentou e foi aprovada no plenário recomendando ao executivo a alteração das regras de acesso às creches gratuitas nos Açores, de forma a dar prioridade a filhos de pais com emprego. A medida já foi confirmada pelo Governo Regional. Às legislativas de 04 de fevereiro concorreram 10 candidaturas. Duas eram de coligações (PSD/CDS-PP/PPM) e CDU (PCP/PEV) e oito de partidos isolados (PS, PAN, BE, Chega, JPP, IL, ADN e Livre). Após as eleições regionais, o socialista Vasco Cordeiro, que ocupava a liderança do PS no arquipélago desde 2013, deixou o cargo, mantendo-se como deputado no parlamento açoriano, e a presidência da estrutura passou a ser assumida em junho pelo deputado na Assembleia da República Francisco César. Na IL/Açores também ocorreram mudanças na liderança, que, a partir de novembro, deixou de ser ocupada por Nuno Barata e passou para Hugo Almeida. 2024: Vítimas mortais em incêndios voltam a alarmar o país Nove pessoas morreram durante os incêndios rurais que em setembro atingiram o Norte e Centro de Portugal, mas 2024 fica também marcado pela morte de cinco militares da GNR na queda de um helicóptero de combate aos fogos. A situação mais crítica aconteceu na terceira semana de setembro, com os incêndios a atingir sobretudo os distritos de Viseu, Aveiro, Porto, Vila Real e Braga, onde queimaram mato e florestas, casas, empresas, propriedades agrícolas e carros, levaram à evacuação de aldeias e ao corte de ferrovias e estradas. À memória dos portugueses voltaram os fogos de 2017, os mais trágicos em Portugal até à data, com mais de 100 mortos. No entanto, o balanço foi este ano menos grave em perda de vidas humanas. Nove pessoas morreram em setembro, entre as quais quatro bombeiros das corporações de Vila Nova de Oliveirinha e de São Mamede de Infesta, e contabilizaram-se ainda mais de 150 feridos. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil fechou a operação com um registo de cinco óbitos, excluindo da contagem dois civis que morreram de doença súbita e dois civis feridos que morreram na semana seguinte. Antes, no final de agosto e em plena época mais crítica de fogos, um helicóptero caiu ao rio Douro, entre Lamego e o Peso da Régua, o que causou a morte de cinco militares da GNR que faziam parte da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro. A aeronave regressava à base em Armamar, depois de ter sido acionada para um incêndio em Baião, quando caiu ao rio. Apenas sobreviveu o piloto. O ano ficou também marcado pelo incêndio rural que deflagrou em 14 de agosto na ilha da Madeira e foi dado como “totalmente extinto” no dia 26 depois de consumir mais de 5.000 hectares. Os estragos ao nível da agricultura, da pecuária e da apicultura afetaram cerca de 200 produtores e 120 moradores da Fajã das Galinhas, no concelho de Câmara de Lobos, foram retirados do local e continuam impedidos de regressar a casa. Na terceira semana de setembro, o país passou dos melhores valores de área ardida da década para o terceiro pior desde 2014, sendo apenas ultrapassado em 2017 (563.000 hectares) e 2016 (165.000). O sistema europeu Copernicus apontou para uma área ardida de cerca de 135.000 hectares nestes seis dias de setembro, totalizando este ano a área ardida em Portugal quase 147.000 hectares. Dados diferentes foram divulgados em 15 de novembro no relatório provisório do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que contabilizou uma área ardida de 136.424 hectares, a maioria consumida pelos fogos de setembro. Entre 15 e 20 de setembro, com os incêndios em curso, ouviram-se queixas de populares e autarcas de falta de meios no combate, a Liga dos Bombeiros Portugueses criticou a falta de coordenação no terreno e o país voltou a discutir as falhas na prevenção. O Governo declarou situação de calamidade, o nível máximo de intervenção previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, em todos os municípios afetados e a Portugal chegou a ajuda de mais de 300 bombeiros espanhóis e de 10 meios aéreos de Espanha, França, Itália e Marrocos, que se juntaram aos mais de 5.000 operacionais mobilizados para o combate às chamas. O dia 20 de setembro foi dia de luto nacional em memória das vítimas e foi também de chuva, que ajudou a extinguir os fogos. A solidariedade da comunidade foi visível na ajuda ao combate, mas também em doações de rações para os animais. O levantamento dos prejuízos começou imediatamente, quer pelos municípios quer pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) do Norte e Centro, e o Governo prometeu apoios públicos “abundantes” para ajudar populares e empresas afetados pelos fogos. Depois de um Conselho de Ministro extraordinário, em 17 de setembro, presidido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou a criação de “uma equipa especializada” para investigar criminalmente a origem dos incêndios, falando em “coincidências a mais” e “interesses particulares”. As críticas da oposição à resposta governamental foram mais audíveis após os fogos. O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, acusou Montenegro de se focar excessivamente num único fator causador dos incêndios, o fogo posto, e afirmou que a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, ficou “fragilizada”. No parlamento, o Chega requereu um debate de urgência sobre os “incêndios e falhas no seu combate”. O relatório do ICNF revelou que 35% dos incêndios tiveram como origem o incendiarismo e mais de 30% corresponderam a níveis de severidade meteorológica elevada, ou seja, dias tendencialmente com temperaturas elevadas, vento forte, ausência de precipitação e humidade relativa baixa. Na sequência dos fogos de setembro, a Polícia Judiciária abriu 237 investigações e deteve 13 suspeitos. Numa visita a municípios socialistas afetados pelos incêndios, Pedro Nuno Santos acusou o primeiro-ministro de estar afastado do território afetado, defendendo que deveria andar a ouvir autarcas e populações afetadas. Poucos dias depois, Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa sobrevoaram de helicóptero algumas das zonas afetadas, com o Presidente da República a defender que os incêndios são uma causa nacional e que é necessário dar uma resposta imediata com “rapidez, rigor e eficácia” às pessoas e empresas afetadas. O primeiro-ministro já tinha anunciado a “luz verde” da Comissão Europeia para utilizar 500 milhões de euros do Fundo de Coesão e, do pacote de medidas anunciadas, o apoio para prejuízos agrícolas até 6.000 euros, mesmo em situações indocumentadas, foi o primeiro a chegar aos beneficiários para ajudar na reparação de máquinas, equipamentos, armazéns e substituição de animais. O Governo criou ainda um financiamento a 100% para a recuperação de casas com valor até 150 mil euros e uma linha de apoio à tesouraria e recuperação de fábricas, e anunciou a apresentação de um plano de ação para a floresta até ao final do ano.

