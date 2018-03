O embaixador da União Europeia na Rússia encontrou-se hoje com a responsável da diplomacia europeia, Federica Mogherini, por causa do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal, que o Reino Unido suspeita tenha sido ordenado por Moscovo.

Sem revelar detalhes do encontro, uma nota do gabinete de Mogherini refere que o trabalho com o embaixador Markus Ederer vai prosseguir nos próximos dias. A UE pôs-se na quinta-feira passada ao lado do Reino Unido – que acusa a Rússia de envenenar o ex-espião e a filha Iulia em solo britânico. Vários países europeus anunciaram na sexta-feira que tomariam medidas em relação à Rússia, como expulsão de diplomatas. Londres já expulsou 23 diplomatas russos, medida que Moscovo replicou, além de anunciar o fim da atividade do British Council no seu território.