A ONG responsável pela embarcação ‘Ocean Viking’ decretou, na sexta-feira, o estado de emergência devido à angústia e tensão crescentes a bordo, onde se encontram, entre os migrantes resgatados, 25 menores de idade e uma mulher grávida à espera de autorização para atracar.

“O Ocean Viking declarou o estado de emergência há 18 horas. Pelas 02:30 informaram-nos que viria uma equipa médica a bordo. A guarda costeira italiana acordou connosco que esta operação seria mais segura durante a manhã. Não recebemos assistência até ao momento. A tensão cresce novamente a bordo”, lê-se nas páginas da ‘SOS Mediterranée’ nas redes sociais.

A embarcação ‘OCean Viking’ resgatou 180 pessoas em quatro operações no Mar Mediterrâneo, desde 25 de junho, uma em águas internacionais situadas entre Malta e Itália e as restantes três em águas territoriais de Malta.

A ONG já enviou, pelo menos, seis pedidos de desembarque a Itália e Malta, mas não obteve qualquer resposta e declarou, na sexta-feira, o estado de emergência a bordo depois do aumento da tensão no convés, com atos de violência física e ameaças entre os migrantes e também contra a tripulação.

Durante a espera, dois homens saltaram do barco e tiveram de ser resgatados do mar, enquanto outros três tentaram o mesmo, mas foram impedidos a tempo e, na sexta-feira, um outro migrante tentou enforcar-se.