Para os colaboradores que não forem das áreas críticas, a Embraer decidiu conceder férias coletivas entre 01 e 09 de abril, com regresso previsto em 13 de abril.

A fabricante de aeronaves brasileira acrescentou que todas as medidas adotadas seguem as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O número de mortos no Brasil devido ao novo coronavírus aumentou para 136 e o país registou 4.256 infetados no domingo, segundo o Ministério da Saúde.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 assentos e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, sendo que a empresa também é acionista da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.