De acordo com o Jornal de Notícias, membros das comunidades a viver na Suíça e na Alemanha foram alvo de pressões para não viajar para Portugal neste verão.

Ao diário, os entrevistados disseram que foram “aconselhados” a não passar férias no seu país de origem, pois poderiam não ser pagos ou perder o emprego devido à necessidade de cumprir quarentena.

As pressões, refere o jornal, não se justificam já que nos dois países supracitados, tal como a grande maioria onde existem comunidades portuguesas, não há restrições de viagem terrestre ou aérea em vigor. No entanto, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas confirmou que as meras ameaças funcionaram para demover os emigrantes.

"Os líderes das comunidades com quem temos conversado, disseram-nos que alguns patrões que dizem: 'Se fores a Portugal e se tiveres de fazer quarentena, não te pago a quarentena e podes ter problemas no trabalho'". Isso retrai as pessoas, sobretudo quando os empregos são um pouco precários", disse Berta Nunes.