O mecanismo é muito semelhante aos dispensadores de álcool gel: ao pressionar um pedal, a água é disponibilizada em quantidade suficiente a partir de um recipiente, evitando que os fiéis toquem com as mãos no dispensador.

A empresa AquaSanctus, com sede em Valência, instalou estes dispensadores em várias igrejas de Espanha, como a Catedral de Valência, e nos santuários de Fátima (Portugal) e de Lourdes (França), estando a preparar a sua comercialização na América, noticiou a agência espanhola Efe.

Devido à covid-19, uma doença respiratória transmitida por um novo vírus, o Vaticano recomendou a retirada das pias de água benta das entradas das igrejas.