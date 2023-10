“O número de portugueses a trabalharem para nós tem vindo a ser reduzido, porque não tem havido muita imigração, como antigamente, mas continua a ser entre os 35 a 38 por cento, ou seja quatro a cinco mil”, afirmou José Correia, de 71 anos.

No passado os portugueses a trabalharem na empresa de limpeza e de consultoria Bee-Clean Building Maintenance representavam uma maior presença, a rondar os “50 a 60 por cento” dos portugueses que residem na região de Winnipeg.

No Canadá desde 1967, José Correia, natural de Albufeira (Algarve), chegou ao país “quase sem nada”.

“Cheguei ao Canadá sem dinheiro nenhum, ou com muito pouco. Foi uma coincidência, porque o setor da limpeza nessa altura em Manitoba estava a ter procura, a ser necessário. Tive conhecimento disso e decidi começar a fazer limpezas. Pouco a pouco, começámos do nada”, contou.

A expansão da empresa veio naturalmente mais tarde para outras províncias canadianas, como o oeste do Canada, Saskatchewan e Alberta, e “sucessivamente com o decorrer dos anos para outras regiões”.

“Fiz de tudo relacionado com as limpezas, como não sabia, fiz questão de aprender tudo o que era possível aprender. Inscrevi-me em associações de limpeza, no Canadá havia pouca coisa, aderi a essas organizações, para aprender tudo o possível e ajudar os clientes”, referiu.

O grupo Bee-Clean tem cerca de 15.000 funcionários, com representações nas várias províncias e territórios canadianos, além de também estar presente nos Açores (Portugal), Xangai (China) e, em 2022, expandiu-se para Iowa (Estados Unidos).

A empresa opera em edifícios privados e governamentais, aeroportos, hospitais, bases militares, esquadras da polícia, entre outros locais, limpando cerca de 40 milhões de metros quadrados por dia.

Após a sua internacionalização, para Portugal, China e mais recentemente, no ano passado, para os Estados Unidos, a aposta é no mercado do vizinho do sul que tem “muito potencial”.

“Estamos a pensar expandir-nos mais nos Estados Unidos, porque é um mercado enorme. Vamos continuar a caminhar nesse sentido”, anunciou.

A Bee-Clean Building Maintenance também decidiu recentemente dedicar-se à apicultura, tendo colmeias próximas dos escritórios de representação da companhia nas principais cidades canadianas.

“As abelhas ligam-se a nós. Temos pessoas abelhas e há abelhas. Todas elas trabalham bastante, há aqui uma certa ligação”, justificou.

A companhia tem atualmente cerca de 20 colmeias, cada uma produz anualmente mais de 100 kg de mel, que é oferecido aos funcionários e clientes.

José Correia foi reconhecido em 1998 com o Prémio Empreendedor do Ano pela Ernst e Young, em 2023, como Empreendedor do Ano pela BOMA, na região das Pradarias e, em 2015, foi incluído no Passeio da Fama para Luso-Canadianos em Toronto.

De acordo com o recenseamento de 2021, a comunidade portuguesa no Canadá é constituída por 448.305 pessoas, que declararam ser de origem étnica portuguesa, sendo que 240.680 disseram que tinham como língua materna, a portuguesa.

Existiam 166.651 portugueses inscritos na rede consular no Canadá em 2022.

Em Winnipeg, capital da província de Manitoba, residem cerca de 20 mil portugueses e lusodescendentes.

*por Sérgio Mourato, correspondente da agência Lusa