A Câmara de Comércio Britânica na China disse que uma pesquisa junto dos seus membros apurou ainda que as empresas estão “mais otimistas”, após o desmantelamento da estratégia de ‘zero casos’ de covid-19, que vigorou na China ao longo de quase três anos e implicou o encerramento quase total das fronteiras.

As empresas inquiridas afirmaram que querem investir mais no país, mas que estão à espera de medidas que “restaurem a confiança e a certeza”, face à crescente tensão entre a China e os Estados Unidos e Europa e os planos oficiais de Pequim para promover a autossuficiência económica.

“Se houver mais clareza e mais certeza, acreditamos que as empresas vão-se comprometer mais com a China”, disse o presidente da Câmara de Comércio Britânica, Julian MacCormac, em conferência de imprensa. Cerca de 70% das empresas “estão à espera para ver” como a situação se desenvolve antes de tomarem decisões.

O governo chinês diz que as empresas estrangeiras são bem-vindas e está a tentar incentivar mais investimento. Os empresários sentem-se, no entanto, inquietos com as alterações na legislação de segurança nacional e outras regras, além dos planos oficiais para criar concorrentes chinesas, por vezes através do uso de subsídios e obstáculos que tornam desigual o acesso ao mercado pelo capital estrangeiro.

No domingo, as autoridades chinesas restringiram o uso de produtos da maior fabricante norte-americana de semicondutores, a Micron Technology, em computadores que contêm informações confidenciais.

As autoridades disseram que a Micron apresentou falhas de segurança, mas não deram mais detalhes ou explicações.

A polícia chinesa fez também incursões aos escritórios de duas consultoras, a Bain & Co. e Capvision, e a uma empresa de diligência prévia, a Mintz Group. As autoridades não deram nenhuma explicação, afirmando apenas que as empresas são obrigadas a cumprir a lei.

A Câmara de Comércio Britânica representa cerca de 650 empresas, entre as quais muitas atuam no setor das finanças, consultoria e serviços em geral, que podem ser afetadas por restrições mais rígidas sobre que ?????tipo de informação pode ser coletado na China e como pode ser usado e armazenado.

O relatório publicado hoje incluiu 171 sugestões para os reguladores chineses, incluindo pedidos por “mais clareza” sobre as restrições nos dados da indústria automóvel e modificações ao que consideram ser um tratamento injusto dado às empresas estrangeiras nas compras governamentais.

A diretora de relações governamentais da câmara, Sally Xu, disse que as empresas estão preocupadas com as novas regras.

“Os empresários perguntam: onde está a linha entre o que podemos e o que não podemos fazer”, apontou.

A pesquisa apurou que 76% das empresas inquiridas estão mais otimistas após o fim da política de ‘zero casos’ de covid-19, mas as perspetivas são obscurecidas por um ambiente de negócios imprevisível, tensões políticas e “aumento da autossuficiência”.

“Esta linguagem sobre a segurança e autossuficiência deve ser equilibrada com mensagens de ‘boas-vindas à China’, porque acho que há algum nervosismo”, disse McCormac.