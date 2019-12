Os resultados do inquérito "‘Survey’ do Orçamento do Estado para 2020", realizado a cerca de 100 empresas nacionais, mostram que 95% das companhias pedem a redução da taxa de IVA da eletricidade e 93% pretendem o mesmo em relação ao gás natural, que em ambos os casos é atualmente de 23%.

As empresas, que pedem ainda a simplificação do processo de faturação eletrónica, querem também uma descida da taxa normal do IVA já em 2020, tendo 45% das inquiridas respondido nesse sentido.

"Apesar de o valor do IVA incluído na fatura da eletricidade poder ser recuperado pela maior parte das empresas, o tempo necessário para essa recuperação traduz-se num aumento das necessidades de fundo de maneio, limitando os recursos disponíveis para aplicar noutras áreas do negócio", detalhou a EY no mesmo estudo.

O IVA na energia tem estado na ordem do dia, antes da apresentação do Orçamento do Estado para 2020, perspetivando-se uma convergência política entre PSD, BE e PCP para reduzir a taxa no âmbito do próximo Orçamento do Estado, cuja proposta está prevista ser entregue pelo Governo no parlamento na próxima segunda-feira, dia 16.