Pelas 21:40, a EN8 encontrava-se cortada ao trânsito por estar obstruída pelos veículos sinistrados e antes pelos meios de socorro, disse à agência Lusa fonte do sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

Uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e dois ligeiros de passageiros causou quatro feridos, um deles uma criança, afirmou o comandante dos bombeiros de Torres Vedras, Hugo Jorge.

Três dos feridos foram considerados graves e foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com o acompanhamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Torres Vedras.

O quarto ferido foi transportado para a urgência do hospital de Torres Vedras, da Unidade Local de Saúde do Oeste.

Os meios de socorro foram chamados pelas 19:20, tendo estado no local a VMER e quatro ambulâncias e o veículo de desencarceramento da corporação torriense, no total de 16 operacionais e sete viaturas. A GNR também esteve no local e está a investigar as causas do acidente.