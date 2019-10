Já foi detido o condutor, um homem de 25 anos da Irlanda do Norte, por suspeita de homicídio, avança o The Guardian.

"Trata-se de uma situação trágica, em que um grande número de pessoas perderam a vida. Está em curso uma investigação para determinar o que aconteceu", disse o superintendente da polícia Andrew Mariner, citado pelo jornal britânico.

O responsável acrescentou que as vítimas são 38 adultos e uma adolescente, estando o processo de identificação ainda a decorrer.

As autoridades foram chamadas pelo serviço de emergência esta madrugada quando foi encontrado o contentor com os corpos no Parque Industrial Waterglade, em Thurrock, Essex, no sudeste de Inglaterra.

Um cordão policial foi instalado na zona e o parque industrial permanece fechado.

Mariner declarou que o camião, que se acredita ter vindo da Bulgária, entrou no país no sábado e que a polícia está "a trabalhar em estreita colaboração” com vários parceiros para investigar o caso.