As autoridades policiais e de socorro receberam o alerta cerca das 07:30, quando funcionários do município que faziam trabalhos na zona encontraram o corpo do homem, no areal da praia do distrito de Faro, precisou a AMN num comunicado.

“Foi esta manhã encontrado o corpo de um homem no areal, na praia do Peneco, concelho de Albufeira, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência”, avançou a Autoridade Marítima.

A mesma fonte frisou que foram de imediato destacados para a zona elementos da Polícia Marítima de Albufeira, dos Bombeiros de Albufeira, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Polícia Judiciária, que está agora a cargo da investigação.

Apesar da presença das equipas de emergência médica, o óbito acabou por ser declarado no local pelos médicos do INEM, lamentou a AMN.

O corpo da vítima foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão para ser realizada a autópsia e esclarecer as causas da morte, sublinhou ainda a fonte.