Em comunicado, a Direção Nacional da PJ afirma que as diligências realizadas, “em estreita ligação com o Ministério Público de Torres Novas”, permitiram localizar o corpo do homem, “não tendo sido apurado até ao momento que na base deste facto esteja a participação de terceiros”.

“As diligências tendentes a concluir esta investigação irão continuar a ser desenvolvidas”, lê-se na mesma nota.

A PJ enaltece “o total empenho e apoio que a Guarda Nacional Republicana, através do destacamento de Torres Novas, prestou e dispensou nesta árdua tarefa de procura pelo desaparecido”.