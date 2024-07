Lucy Letby foi considerada culpada de tentar matar uma menina com duas horas de vida na enfermaria do hospital onde assassinou outras sete crianças, conta o The Guardian.

A ex-enfermeira neonatal, que cumpre 14 penas de prisão perpétua, foi condenada esta terça-feira por tentativa de assassínio da bebé "extremamente prematura" após um novo julgamento no tribunal de Manchester.

Letby foi acusada de ter mexido no seu tubo de respiração da bebé, causando uma deterioração "com risco de vida".

A enfermeira, de 34 anos, alegou em agosto do ano passado ser inocente durante o julgamento e acabou condenada a prisão perpétua sem possibilidade de sair em liberdade, uma pena muito rara na legislação inglesa.

As mortes ocorreram entre junho de 2015 e junho de 2016. Letby foi acusada de injetar ar nos bebés por via intravenosa ou por meio de sonda nasogástrica e de ter administrado quantidades excessivas de leite.