Nos últimos dias, o sindicato pôs a circular duas petições “para obrigar a Assembleia da República a discutir aquelas matérias”, disse hoje o dirigente do SEP Paulo Anacleto à agência Lusa.

O sindicalista falava durante uma ação de recolha de assinaturas, com uma banca montada para o efeito no interior dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

“O próximo Governo há de decidir”, acrescentou, indicando que a iniciativa começou há duas semanas, a nível nacional, em diversas unidades hospitalares, devendo as petições estar igualmente disponíveis no sítio da internet da organização, em agosto.

“O SEP exige, através destas petições, as ações que garantam a justa contagem de pontos a todos os enfermeiros, independentemente do vínculo e das mudanças essenciais na carreira publicada”, no dia 1 de junho, refere o sindicato num comunicado, ao salientar serem “várias as instituições que, na contabilização dos pontos para efeitos de progressão, atribuem zero ou um ponto, entre 2004 e 2014”.