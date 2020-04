Contudo, é preciso ter cuidado com este novo hábito dos leões, uma vez que pode ser perigoso no futuro, quando as estradas retomarem a sua habitual movimentação.

O guarda florestal mostrou-se feliz ao partilhar as suas fotografias com as pessoas que não podem visitar o parque devido às restrições impostas. "Estes são tempos difíceis para todos e a intenção era trazer alegria às pessoas", frisou.

"Kruger é um lugar muito selvagem", disse. "Foi selvagem e ainda é selvagem".

Mas este não é o único episódio registado no parque. Diz o The Guardian que, no início da semana, Jean Rossouw, diretor do clube de golfe Skukuza, localizado dentro do parque, capturou vídeos e fotografias de leões e hienas no local: as leoas pararam para beber água nas lagoas do campo e ainda perseguiram as hienas.

O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África subiu para 961 nas últimas horas, com mais de 18 mil casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

A pandemia afeta 52 dos 55 países e territórios de África, com cinco países — África do Sul, Argélia, Egito, Marrocos e Camarões – a concentrarem mais de metade das infeções e mortes associadas ao novo coronavírus.

A África do Sul tem o maior número de casos (2.605), com 48 mortos, mas o maior número de vítimas mortais regista-se na Argélia (348), em 2.268 infetados.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.