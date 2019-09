As estimativas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) apontam para 9.625 alunos matriculados pela primeira vez e no primeiro ano dos CTeSP em 2019-2020, um número bastante superior aos 6.316 nesta situação no ano letivo anterior.

O número de “caloiros” nos CTeSP tem vindo a crescer desde 2015, mas de forma pouco expressiva nos primeiros anos, com números entre 5.000 e 5.500 alunos, só tendo passado a barreira dos 6.000 no ano letivo passado, esperando-se para 2019-2020 números já próximos dos 10.000 novos alunos.

Estes cursos curtos, com dois anos de duração, ministrados pelos politécnicos, são sobretudo direcionados para alunos vindos de uma formação de ensino secundário de cariz profissionalizante e pretendem ser eles próprios uma continuidade nesse caminho, não conferindo grau académico aos seus diplomados, ainda que sejam cursos de nível superior.

No último ano ganharam também peso como forma de acesso a licenciaturas ou mestrados integrados, ou seja, cursos superiores conferentes de grau académico.