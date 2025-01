"A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, formalizou a detenção, no dia de ontem, de um homem de 24 anos, pela presumível prática de um crime de homicídio, na forma consumada, três crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, bem como de crime de detenção de arma proibida", começa por dizer a PJ em comunicado.

Refira-se que este factos ocorreram no dia 27 de dezembro de 2024, no Centro Comercial Palácio do Gelo, em Viseu e tiveram "origem numa altercação entre membros de duas famílias", que se encontravam no espaço, a fazer compras.

"No seguimento, envolveram-se em confrontos físicos, tendo o arguido ido à sua viatura munir-se de uma arma de fogo (pistola cal. 6.35 mm) e efetuado vários disparos na direção dos membros da outra família, vindo a atingir, mortalmente uma mulher, de 44 anos, na região do peito, outra mulher, de 23 anos, num membro inferior, e um homem, de 46 anos, num membro superior", diz a Polícia Judiciária.

As autoridades dizem ainda que desde o conhecimento dos factos desenvolveram "inúmeras diligencias investigatórias, quer para esclarecer a situação, quer tendentes à localização do suspeito, criando assim condições para que o mesmo se entregasse, o que ocorreu no dia de ontem, na Diretoria do Centro da PJ".

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.