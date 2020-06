Mário Centeno como governador do Banco de Portugal "é um hipótese", disse António Costa na segunda-feira a propósito da tomada de posse do novo ministro das Finanças e consequente demissão de Centeno do cargo que ocupou desde 2015. Minutos depois, João Leão, o novo homem forte da pasta, reforçou a ideia, afirmando que o antigo chefe das finanças era uma "excelente hipótese" para o cargo de governador.

O tema passaria a fazer parte da atualidade, sobretudo após o PAN ter apresentado um projeto de lei, aprovado na generalidade pela Assembleia da República, que visa estabelecer um período de nojo de cinco anos entre o exercício de funções governativas e o desempenho do cargo de governador do Banco de Portugal.

Mas esse parece não ser o único obstáculo de Mário Centeno na corrida à sucessão de Carlos Costa. Escreve o Público na edição de hoje que à eventual proclamação da lei, o ex-ministro das Finanças tem ainda de enfrentar outras barreiras, todas elas ligadas a questões de transparência.

A primeira está relacionada com a resolução do Banif e a venda polémica do Novo Banco - se for para o Banco de Portugal, será Mário Centeno, enquanto responsável pelo Fundo de Resolução, a avaliar os pedidos de injeção de dinheiro público no Novo Banco.