A mostra era programada e produzida por João Miguel Lameiras e Bruno Caetano desde o seu arranque, em 2016, mas este ano a equipa responsável pela Coimbra BD decidiu afastar-se do evento, por recusarem as condições oferecidas pela Câmara Municipal.

Segundo João Miguel Lameiras, também um dos responsáveis da livraria conimbricense 'Dr. Kartoon', a relação “com o atual executivo era aparentemente boa”, após a edição de 2022, mas notou, no início de 2023, falta de respostas do executivo quanto à edição deste ano.

“Com o festival em março e sem notícias em janeiro ou fevereiro, pensámos que não iria acontecer”, disse à agência Lusa o programador. Com o aproximar de março (mês em que normalmente se realiza a Coimbra BD), foi dito à equipa que a mostra iria realizar-se, mas em setembro e no Parque Verde, tendo oferecido “condições” que, para a dupla que programava o espaço, “não faziam sentido”.

“Disseram que haveria um corte no orçamento (que nos últimos anos foi de 8 mil euros) e que os stands teriam de ser assegurados por nós. Eu recebia mais para fazer curadoria de uma exposição para o festival da Amadora do que para programar e produzir todo o Coimbra BD”, afirmou João Miguel Lameiras.

Para além do corte, terá sido dada indicação à equipa que seria feita uma parceria com outra empresa de Coimbra, sem experiência em banda desenhada, que se dedicava à venda de ‘action figures’ (bonecos) e ‘merchandising’ de filmes.

“Deixámos de estar disponíveis”, frisou.

Questionada pela Lusa, fonte oficial da Câmara de Coimbra afirmou que as Grandes Opções do Plano (GOP) de 2023 contemplam uma verba de 8.000 euros para a Coimbra BD, valor semelhante aos de 2022, 2020 e 2019 (não se realizou em 2021 devido à pandemia).

A Câmara Municipal de Coimbra “lamenta” a decisão dos responsáveis, considerando que “em todas as conversações que têm decorrido a propósito do evento foi manifestado, pelos serviços municipais, que há todo o interesse da autarquia para que estejam presentes e que participem na edição de 2023 da Coimbra BD, em moldes ainda a trabalhar”, acrescentou.

A autarquia afirmou ainda que está em conversações com várias entidades “com manifesta e comprovada experiência na área” para assegurar a programação do festival, confirmando que o mesmo deverá realizar-se em meados de setembro, no Parque Verde, entre o Pavilhão Centro de Portugal e a estátua do urso.

Confrontado com o esclarecimento do município, João Miguel Lameiras vincou que os serviços municipais sempre lhe disseram que o valor seria mais baixo e que a mostra seria feita em parceria com uma empresa.

“Nunca foi isso que nos foi transmitido [o mesmo montante para a realização do festival] e a realidade apresentada foi bastante diferente dessa”, assegurou o programador, sublinhando que, caso o orçamento fosse o mesmo, os dois responsáveis pela produção do Coimbra BD não se teriam afastado do evento.