As equipas de salvamento em Taiwan mantêm as buscas para encontrar as pessoas que estão desaparecidas um dia após o terramoto mais forte dos últimos 25 anos na ilha, que provou a morte a pelo menos nove pessoas.

Na cidade costeira oriental de Hualien, perto do epicentro do abalo, os socorristas utilizaram, nas últimas horas, uma escavadora para estabilizar a base de um edifício seriamente danificado. O presidente da Câmara de Hualien, Hsu Chen-wei, disse anteriormente que 48 edifícios residenciais tinham sido danificados, alguns dos quais estavam a inclinar-se "estando os pisos térreos esmagados". Alguns residentes de Hualien encontram-se instalados em tendas de campanha, mas os serviços administrativos e a atividade comercial na ilha está a regressar à normalidade estando as ligações ferroviárias asseguradas. Pelo menos 1.070 pessoas ficaram feridas no terramoto. O último balanço oficial indica que o sismo provocou nove mortos sendo que pelo menos quatro pessoas morreram no Parque Nacional de Taroko, uma atração turística de Hualien. Segundo as autoridades, 690 pessoas ainda estão isoladas. Mais de 600 encontram-se retidas no hotel Silks Place Taroko, disse a Agência Nacional de Bombeiros. As autoridades afirmaram que os empregados e os hóspedes do hotel "estão a salvo e que os trabalhos de reparação das estradas de acesso às instalações estão quase concluídos". Outras pessoas que estavam bloqueadas, incluindo 20 turistas e seis estudantes universitários, também estão a salvo, disseram as autoridades. Responsáveis locais informaram ainda que cerca de 60 trabalhadores, que não tinham podido abandonar uma pedreira foram resgatados nas últimas horas. Por outro lado, cerca de 40 pessoas, na maioria empregados de um outro hotel no Parque Nacional de Taroko ainda não foram contactadas pelas autoridades. O terramoto e as réplicas que se registaram posteriormente provocaram deslizamentos de terras e danificaram estradas, pontes e túneis. Este foi o terramoto mais forte a atingir Taiwan (República da China) dos últimos 25 anos. As autoridades locais avaliaram a intensidade do terramoto inicial como sendo de magnitude 7,2, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos diz que atingiu os 7,4. A Administração Meteorológica Central registou mais de 300 tremores secundários entre a manhã de quarta-feira e hoje. As perdas económicas causadas pelo terramoto ainda não foram avaliadas.