“Não era apropriado realizar o rali. Os nossos pensamentos estão com a comunidade de Nova Gales do Sul, especialmente com as pessoas que perderam os seus entes queridos e as suas casas em resultado dos incêndios”, sublinhou o mesmo responsável.

O cancelamento da prova atribuiu, automaticamente, o título de construtores à Hyundai, que saiu do Rali de Espanha com 18 pontos de vantagem sobre a Toyota.

“O cancelamento do Rali da Austrália é a decisão certa, considerando todas as circunstâncias. Em termos desportivos, é incrível vencermos o nosso primeiro título mundial. É o resultado de muitos anos de esforço. Esta época foi incrivelmente dura e competitiva. Gostaríamos de ter lutado até ao fim, mas temos de estar orgulhosos pelo que conseguimos”, destacou o italiano Andrea Adamo, diretor desportivo da equipa sul-coreana.

O título de pilotos já estava matematicamente decidido a favor do estónio Ott Tanak, da Toyota, que pôs fim a um reinado do francês Sébastien Ogier, que já durava há seis temporadas.