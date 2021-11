Segundo o Jornal de Notícias, Hélder Bianchi, líder do já extinto gangue de Valbom, grupo criminoso condenado em vários processos de assaltos violentos, foi capturado pela PJ na quinta-feira à tarde, em Braga, após vários meses em fuga.

Em causa estavam mandados de detenção pendentes por tentativa de homicídio (atropelamento de um inspetor da Judiciária) e tráfico de centenas de quilos de droga (um dos processos tem como referência 840 quilos de haxixe apreendidos em julho do ano passado). O fugitivo era considerado pelas autoridades como perigoso, por existirem referências de que andava sempre armado.

Hélder Bianchi tem apenas 31 anos, mas é considerado "um histórico do crime no país", escreve o jornal. Aos 18 anos, estava identificado como um dos cabecilhas do violento gangue de Valbom, em Gondomar: efetuou roubos à mão armada, carjackings e tentativas de homicídio.

Em 2010, foi condenado a dez anos de prisão, mas saiu em 2018. No ano seguinte voltou a ser detido por suspeita de roubos à mão armada, mas posteriormente ficou em liberdade.