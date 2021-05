"Era uma mulher adorável", descreve à SIC Carlos Avillez, lembrando a atriz de 57 anos como "uma grande pessoa". Para São José Lapa, "é muito injusto morrer uma menina tão nova". Também na SIC, a atriz recordou o trabalho em conjunto, na série "Médico de Família".

Maria João Abreu, de 57 anos, encontrava-se internada no Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, depois de ter sofrido um AVC hemorrágico. A atriz, de acordo com a SIC, sentiu-se mal e desmaiou durante as gravações da novela que está a ser produzida para o canal. A atriz integra o elenco da telenovela "A Serra", emitida pela SIC desde fevereiro.

A atriz, que nasceu em Lisboa em 1964, foi casada com João Raposo, com quem teve dois filhos: Miguel (35 anos) e Ricardo Raposo (32 anos). Era casada com João Soares desde setembro de 2012.

Estreou-se como atriz profissional em 1983, no musical "Annie" de Thomas Meehan, dirigida por Armando Cortez no Teatro Maria Matos. Seguiram-se vários espetáculos de revista no Parque Mayer.

"Uma Bomba Chamada Etelvina" (1988), da RTP, marcou a sua estreia no pequeno ecrã. "Canto Alegre" (RTP1, 1989), "Caixa Alta" (RTP1, 1989) ou "O Cacilheiro do Amor "(RTP1, 1990) foram os projetos que se seguiram.

Dos vários papéis na televisão, mais de meia centena de títulos, entre séries e novelas, como “Nico d’Obra”, “Big Show SIC”, “Os Malucos do Riso” ou “Camilo e Filho”, destaque para os papéis de 'Lucinda', em "Médicos de Família" (1998/2000) ,e, mais recentemente, 'Maria do Céu Garcia', em "Golpe de Sorte" (2019/2020).

No cinema, entrou em "Amo-te Teresa" (2000), em "Call Girl" (2007) ou em "A Mãe é que Sabe" (2016).

Paralelamente à televisão, Maria João Abreu abraçou vários projetos no teatro, como "Toma Lá Revista!" (1987), "De Pernas Pró Ar!" (1994), "A Revista é Linda!" (2005), "As Árvores Morrem de Pé" (2016), "Simone - O Musical" (2017) e "Fenda" (2019).