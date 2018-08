"O conselho regulador da ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social deliberou, no dia 09 de agosto, dar parecer favorável, perante apresentação de nova fundamentação, às 'destituições de funções' de Hugo Gilberto Neves Martins Sousa do cargo de diretor-adjunto de informação de televisão da RTP e de Victor Manuel Silva Alves do cargo de subdiretor de meios e conteúdos da RTP e RDP Açores", disse, em comunicado, a entidade reguladora.

A ERC entendeu "estarem criadas as condições" para o preenchimento do cargo de diretor-adjunto de informação da estação pública por João Fernando Correia Ramos e do cargo de subdiretor de meios e conteúdos da RTP e RDP Açores por Rui Fernando Oliveira Goulart, "tendo dado parecer positivo à nomeação de ambos".

O regulador da comunicação social considerou ainda que a RTP justificou os "motivos das alterações propostas nos pedidos de parecer", após ter dado um parecer negativo.

A 2 de agosto, a RTP garantiu que ia prestar "os esclarecimentos necessários" à entidade reguladora.