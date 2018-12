"As restrições comerciais e as sanções unilaterais são algo erróneo, aprofundam as instabilidades (...) Não se pode castigar um povo inteiro para resolver desacordos políticos e sabe-se disso por experiências amargas do passado", disse.

Recep Tayyip Erdogan, que chegou domingo à noite à Venezuela, falava durante um fórum de negócios bilaterais, em Caracas, durante o qual se prevê venham a ser assinados acordos superiores a por mais de 4 mil milhões de euros.

"Nós vamos cobrir a maioria das necessidades da Venezuela. Temos essa força, essa oportunidade, gostava de destacar esse facto", disse Erdogan perante mais de 50 empresários turcos e 150 venezuelanos, dos setores público e privado.

O Presidente da Turquia sublinhou que "é preciso melhorar o ambiente de negócios para os empresários" e insistiu na importância de "continuar" com a cooperação entre os dois países que, prometeu, "não ficará apenas por palavras".