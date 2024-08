Em causa está a "prestação de cuidados de saúde neonatais na referida unidade hospitalar" a uma mulher de 37 anos, grávida de seis meses, que deu entrada no Hospital de Cascais depois de ter perdido sangue e que o médico das urgências terá mandado para casa.

"O médico realizou uma ecografia e verificou que o bebé estava bem, mas já em posição de nascer e com a placenta em baixo”, escreve o Correio da Manhã, citando o pai do bebé, que garante que este foi o único exame feito à grávida, mandada para casa com a indicação de repouso absoluto.

Cinco dias depois, a mulher regressou às urgências do Hospital de Cascais com queixas. Segundo o diagnóstico, havia pouco líquido amniótico e o bebé já não tinha frequência cardíaca. O casal de brasileiros acusa agora o hospital de "falha médica". O Hospital de Cascais não comenta o sucedido, mas assegura que "os seus profissionais atuam de acordo com os protocolos e práticas clínicas instituídos, de forma totalmente criteriosa, responsável e humanizada".