Uma torrente de lava emanava de uma fissura no solo em Geldingadalur, perto da montanha Fagradalsfjall, segundo um vídeo gravado por um helicóptero da guarda costeira.

"A erupção começou em Fagradalsfjall, por volta das 20h45. Considera-se a erupção pequena e que a fissura tem entre 500 e 700 metros de comprimento. A lava abrange menos de 1 km²", assinalou o Serviço Meteorológico (OMI), que controla a atividade sísmica.

O sistema vulcânico de Krysuvik está localizado ao sul da montanha Fagradalsfjall, na península de Reykjanes, sudoeste da Islândia. A agência informou no seu site que recebeu a primeira notificação às 21h40. A erupção foi confirmada por câmeras e imagens de satélite.

O Aeroporto Internacional de Keflavik e o pequeno porto de pesca de Grindavik ficam a apenas alguns quilómetros de distância, mas a área é desabitada e a erupção não deve representar perigo.

As erupções vulcânicas da região são efusivas, ou seja, a maior parte da lava corre em direção ao solo, diferente das explosões piroclásticas que lançam nuvens de cinzas ao céu.

Krysuvik está inativo há 900 anos, de acordo com a entidade metereológica, e a última erupção na península de Reykjanes ocorreu há quase 800 anos, por volta de 1240.

A área está sob maior vigilância há semanas, pois em 24 de fevereiro foi registado um sismo de magnitude 5,7 próximo ao monte Keilir, nos arredores de Reykjavik.

Esse sismo foi seguido por um número incomum de tremores mais fracos: mais de 50 mil, a maior quantidade desde o início dos registos digitais em 1991.

Desde então, a atividade sísmica deslocou-se vários quilómetros para o sudoeste, concentrando-se em torno da montanha Fagradalsfjall, onde foi detectado magma apenas um quilómetro abaixo da superfície da Terra nos últimos dias.

As emissões de gases de vulcões, em especial dióxido de enxofre, podem ser elevadas nas proximidades do local de uma erupção e representar um perigo para a saúde, chegando até a ser fatal. À distância, dependendo do vento, a poluição pode exceder limites aceitáveis.

Localizada na cordilheira mesoatlântica, onde as placas tectónicas da Eurásia e da América do Norte divergem, a Islândia é a maior e mais ativa região vulcânica da Europa, com 32 vulcões ou sistemas vulcânicos considerados ativos.

Com uma erupção em média a cada cinco anos, a mais recente ocorreu entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015 em uma área desabitada no centro do país, no sistema vulcânico de Bardarbunga.

Mas a mais famosa da era moderna foi a erupção do Eyjafjallajökull em 2010, no sul da ilha. A sua enorme nuvem de fumo causou a maior perturbação aérea de sempre em tempos de paz, paralisando os céus europeus por quase um mês.