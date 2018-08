As escolas podem receber dinheiro ao envolver os alunos na reciclagem, mas também os cidadãos ao reciclar podem ganhar por exemplo bilhetes de cinema, segundo um programa de 2,6 milhões de euros, hoje divulgado.

O investimento é da EGF, empresa de tratamento e valorização de resíduos, com o apoio do POSEUR, Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, da Comissão Europeia. Segundo a empresa, este é um dos maiores investimentos nacionais dedicados à educação e sensibilização ambiental.

Segundo um comunicado da empresa, há quatro iniciativas de educação ambiental, para todo o país, assentes na ideia de que quem tem bom comportamento ambiental é premiado, nomeadamente se é um bom reciclador de resíduos, e envolve de escolas a comércio, passando pelo cidadão.

Um dos projetos para todos é o “Recycle Bingo”, que premeia quem mais vai ao ecoponto entregar embalagens, através de uma aplicação que se instala no telemóvel. Trata-se de uma espécie de jogo, em que, ao reciclar, desbloqueiam-se o que a empresa chama “ecogifts”, com os quais se pode preencher um cartão. Depois de cheio, o cartão dá direito a moedas virtuais que podem ser trocadas por, por exemplo, bilhetes de cinema. A aplicação já pode ser descarregada.

Segundo o comunicado da EGF, outra das iniciativas que já começou é a chamada Ecoeventos, destinada a apoiar, certificar e reconhecer as boas práticas ambientais nos festivais, festas, corridas, romarias e eventos desportivos. Eventos como o Rock in Rio, Marés Vivas, Expofacic, Boom Festival ou Sol da Caparica já foram Ecoeventos.

Há duas semanas começou também por Lisboa a iniciativa “comércio a reciclar”, que são, basicamente, ações de sensibilização em 26.000 estabelecimentos comerciais. E no próximo mês, com o início das aulas, começa a “ecovalor”, outra ação de sensibilização e promoção ambiental, mas dedicada às escolas, premiando os bons comportamentos.

Neste caso, por cada saco de embalagens de plástico, metal e pacotes de bebida entregue a uma escola recebe-se 50 cêntimos e as melhores escolas de cada município têm um prémio maior.

Estas iniciativas estão na mesma linha de outra apresentada no início do mês, de troca de embalagens usadas por descontos em cartão numa cadeia de supermercados.

Fonte da EGF explicou à Lusa que a ideia base é a mesma, a de premiar quem mais recicla, sendo que aquela que envolve a troca de embalagens em 15 supermercados é um teste que termina a 02 de outubro, ao contrário das restantes hoje divulgadas, sem data para terminar.