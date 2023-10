Fonte do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) disse à agência Lusa que "todos os estabelecimentos de ensino de São Miguel e Santa Maria encerraram esta tarde, por precaução" devido ao mau tempo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um aviso vermelho, o mais grave, para o grupo Oriental dos Açores (São Miguel e Santa Maria), devido à "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", entre as 15:00 locais (16:00 em Portugal) e as 21:00 (22:00 em Portugal), passando depois a aviso amarelo até às 00:00 de quinta-feira.

A Proteção Civil dos Açores já pediu aos bombeiros de São Miguel e Santa Maria para que reforcem o número de elementos nos quartéis, tendo em conta a previsão de agravamento do tempo naquelas ilhas.

Numa nota de imprensa, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informou que contactou os corpos de bombeiros das ilhas de São Miguel e Santa Maria, bem como os Serviços Municipais de Proteção Civil do grupo Oriental dos Açores, no sentido de "sinalizarem locais/zonas de risco que poderão ser afetados pelas condições meteorológicas adversas".

Na nota, a Proteção Civil açoriana aconselhou a população a adotar medidas de autoproteção. O SRPCBA pediu à população que "circule apenas em caso de necessidade", que proceda à limpeza dos sistemas de drenagem das residências e espaços adjacentes e que fique atenta às recomendações difundidas pelas entidades oficiais e comunicação social.