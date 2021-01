Além das escolas também todas as creches e ateliês de tempos livres vão permanecer encerrados durante 15 dias, o mesmo acontecendo com os tribunais de primeira instância, que só funcionam para atos processuais urgentes.

As medidas, entre outras, foram anunciadas na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, e seguem-se a outras já anteriormente tomadas para tentar conter a propagação da covid-19, que já provocou 9.686 mortes em Portugal.

Segundo o Governo, a partir de hoje os pais de crianças até aos 12 anos terão direito a faltas justificadas ao trabalho, desde que não se trate de teletrabalho, e um apoio semelhante ao que vigorou em março do ano passado, durante o primeiro confinamento.

O ensino para crianças com necessidades educativas especiais não é interrompido e também se mantêm em funcionamento escolas, e creches de acolhimento, para crianças com menos de 12 anos cujos pais trabalhem em serviços essenciais (médicos por exemplo).

Estão também encerradas a partir de hoje e pelo mesmo período, as Lojas do Cidadão, com atendimento presencial em serviços públicos apenas por marcação.

António Costa disse que as decisões de quinta-feira se justificam pelo aumento do número de casos de uma variante mais contagiosa do novo coronavírus, que cresceram de uma prevalência de 8% na semana passada para os atuais 20%.

Além de todas as medidas de confinamento já em vigor, a partir de hoje estão também suspensas todas as atividades de tempos livres, estabelecimentos de dança e de música, e todas as atividades desportivas escolares.

Paradas também as atividades de apoio à primeira infância de creches, creche familiar e amas, as atividades de apoio social desenvolvidas em Centro de Atividades Ocupacionais, Centro de Dia, Centros de Convívio, Centros de Atividades de Tempos Livres e universidades seniores.

Estão a partir de agora também suspensas as atividades de formação profissional presenciais, realizadas por entidades formadoras de natureza pública, privada, cooperativa ou social, podendo ser substituídas por formação à distância.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.